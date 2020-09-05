Путин обратился к москвичам в День города

Президент России Владимир Путин обратился к москвичам и поздравил их с Днем города. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

«Я сердечно поздравлю вас с Днем города. В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий», — сказал глава государства.

В связи с этим Путин выразил надежду, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием. «И вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны», — заключил президент.

Празднование Дня города в Москве проходит традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. В этом году из-за пандемии коронавируса масштабные гулянья проводиться не будут. «Отпразднуем по-домашнему — в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках», — пояснил градоначальник.

Одним из центральных событий Дня города станет проект «Музейный лекторий», в котором принимают участие более десятка музеев и выставочных площадок. Всех желающих будут ждать интерактивные лекции, мастер-классы, выставки, концерты и многое другое.