Путин объяснил совет артистам не выступать во время коронавируса

Президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» объяснил свой совет отечественным артистам не выступать во время пандемии коронавируса. Фрагмент телепередачи доступен на сайте канала «Россия 1».

«Мне кажется, лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизни тех же певцов и наших танцоров, чем потом кусать локти и говорить: "Ну как же так, зачем мы так поспешили, подсуетились"», — отметил Путин.

По его словам, снятие запрета на проведение массовых мероприятий в нынешних условиях было бы неоправданным риском. «Придет время, и довольно скоро, — все вернется на круги своя», — добавил президент, отметив, что финальное решение должны принять медицинские специалисты.

Также Путин упомянул июньский разговор с художественным руководителем Мариинского театра, известным дирижером Валерием Гергиевым, предложившим разрешить концерты и другие массовые мероприятия. «Он [Гергиев] сказал, что надо бы восстановить концерты, спектакли и работу учреждений культуры. Я согласился с ним в том, что певцы должны петь, представители балетной школы, нашего балета должны тренироваться соответствующим образом», — заключил Путин.

Запрет на проведение массовых мероприятий был введен в России в конце марта на фоне распространения коронавируса. На данный момент в различных регионах введены послабления, однако определенные ограничения по-прежнему сохраняются.