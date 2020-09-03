В Москве вернутся к работе выставки и конгрессы

В Москве с 4 сентября в полном объеме возобновится работа выставок и конгрессов. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, документ опубликован на его официальном сайте.

Выставки и конгрессы смогут вернуться к работе при соблюдении эпидемиологических требований, сказано в документе.

29 июля Собянин завил, что запрет на массовые мероприятия в Москве будет действовать минимум до конца августа. 30 августа он сообщил, что День города 5 и 6 сентября пройдет без массовых гуляний.

При этом московские власти не собираются вводить новые ограничения в связи с пандемией коронавируса, так как оценивают ситуацию в городе как спокойную. По словам Собянина, заболеваемость в городе вышла на минимальный уровень и прогнозируется на уровне 500-800 новых случаев в сутки, что не является критичным для Москвы.

Введенные в марте ограничения, связанные с коронавирусом, снимали в несколько этапов. С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. С 16 числа начали работать музеи, библиотеки, выставочные залы, зоопарки, летние веранды, кафе и рестораны.