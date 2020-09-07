Созданы искусственные окрестности черной дыры

Ученые Института лазерной инженерии Университета Осаки в Японии впервые создали условия, существующие в окрестностях черной дыры и способствующие взрывным вспышкам излучения. Речь идет о перестройке силовых полей магнитного поля внутри плазмы, что влияет на рентгеновские лучи, испускаемые аккреционными дисками. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review E.

Магнитное пересоединение было достигнуто с помощью LFEX-лазера (Laser for Fast Ignition Experiments, лазер для экспериментов с быстрым воспламенением), который в длину составляет около ста метров. На создание импульса длительностью одной триллионной секунды лазеру потребовалось два петаватта мощности, что в тысячу раз больше, чем потребление энергии на всей планете. Сила магнитного поля достигла пика в две тысячи тесла, при этом частицы плазмы разгоняются до скоростей, при которых начинают действовать релятивистские эффекты.

Ранее релятивистское магнитное пересоединение можно было изучать только с помощью численного моделирования на суперкомпьютере, однако теперь такое состояние можно искусственно получить в лабораторных условиях. Исследователи надеются, что результаты помогут лучше узнать об астрофизических процессах, которые могут происходить в местах Вселенной, содержащих экстремальные магнитные поля.