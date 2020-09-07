Россия захотела стать посредником в конфликте между Кипром и Турцией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова стать посредником в конфликте между Кипром и Турцией, если этого захотят обе страны. Об этом сообщает Philenews.

Глава российского МИД заверил киприотов, что углубление российско-турецкого сотрудничества никак не скажется на диалоге с Никосией. Отмечается, что Москва готова содействовать мирному урегулированию конфликта между Кипром и Турцией, если об этом ее попросят обе стороны. Лавров подчеркнул, что сегодня отношения России и Кипра носят дружественный и доверительный характер.

Ранее сообщалось, что Россия в виде Кипра нашла неожиданного союзника в Европе, который блокирует исполнение санкций, введенных в отношении Москвы из-за строительства моста через Керченский пролив и предполагаемых кибератак на парламент Германии.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

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