У России нашелся неожиданный союзник в Европе

Россия нашла неожиданного союзника в Европе в виде Кипра, который блокирует исполнение санкций, введенных в отношении Москвы из-за строительства моста через Керченский пролив и предполагаемых кибератак на парламент Германии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

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«Санкционная работа ЕС в настоящее время оказывается сложной, поскольку Кипр блокирует работу, как по санкциям против тех, кто несет ответственность за кибератаки на бундестаг в 2015 году, так и против тех, кто несет ответственность за строительство Керченского моста», — написал Йозвяк.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено в 2018 году, железнодорожное — в конце 2019-го. Спустя два месяца после открытия автомобильной части Евросоюз ввел санкции в отношении участников строительства, включая главного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж».

Весной 2020 года власти Германии заявили, что в 2015-м бундестаг (федеральный парламент страны) подвергся хакерской атаке, в которой заподозрили Россию. Злоумышленники получили доступ к 16 гигабайтам данных. В розыск был объявлен офицер российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Дмитрий Бадин. Также Берлин заявил о намерении ввести санкции.