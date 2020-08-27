Россия ответила на расширение санкций США

Посольство России в США ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты. Его слова передает РИА Новости.

По словам посла Анатолия Антонова, новые введенные ограничения вызвали у российской стороны недоумение. Он подчеркнул, что никаких доказательств для такого решения представлено не было. «Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям», — заявил дипломат.

Антонов напомнил, что в 2017 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выполнение Россией положений конвенции касательно ликвидации запасов химоружия. При этом США остаются единственной страной с существенным запасом боевых отравляющих веществ, добавил он.

Ранее США расширили список антироссийских санкций. Под ограничительные меры попали несколько научно-исследовательских институтов. Их подозревают в связях с российской программой по созданию химического оружия и полигонов для его испытания, а также в работе над биологическим оружием.