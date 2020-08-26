США расширили антироссийские санкции

США расширили список антироссийских санкций — теперь под ограничительные меры попали научно-исследовательские институты. Причиной для этого называют их предполагаемую работу над химическим и биологическим оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские органы власти.

Санкции коснулись в том числе и НИИ Минобороны, который принимал участие в работе над вакциной против коронавируса SARS-CoV-2. Кроме того, под ограничения попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт, 48-е центральные НИИ в Кирове и Сергиевом Посаде, 48-й НИИ в Екатеринбурге, а также государственный НИИ органической химии и технологии.

Сообщается, что институты подозревают в связях с российской программой по созданию химического оружия и полигонов для его испытания, а также в работе над биологическим оружием. Из-за ограничений они не смогут приобретать в США продукцию двойного назначения.