США пообещали помешать продаже российского оружия в Иран

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон сделает все, чтобы помешать продаже оружия из России и Китая в Иран. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что США разочарованы тем, что их союзники не поддержали усилия по возобновлению санкций ООН, включая эмбарго на поставки оружия. При этом Помпео пообещал сделать все возможное, чтобы Москва и Пекин не могли поставлять Ирану оружие, которое представляет угрозу интересам Вашингтона.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Вашингтон восстановит все ограничения против Тегерана через 30 дней. Также снова вступит в силу требование о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана. Тегеран в свою очередь сразу после этой информации увеличил мощности его обогащения.

Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что теперь «мировой спонсор терроризма» получит возможность свободно продавать и покупать обычные вооружения. Он также уверил, что США продолжат работу по ограничению экспорта оружия из Ирана и импорта в страну.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.