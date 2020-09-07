В МВД Украины задумались над референдумом о легализации наркотиков

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о том, что вопросы легализации легких наркотиков и проституции можно было бы вынести на референдум. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в МВД поддерживают производство препаратов для тяжелобольных, которые содержат наркотические вещества. При этом Геращенко отметил, что применение марихуаны в медицинских целях должно четко регулироваться законом во избежание ее использования «для удовлетворения потребностей».

Чиновник также заявил, что пока украинское общество не готово к легализации проституции. В то же время он привел пример Германии, где существует профсоюз работников секс-индустрии и его члены проходят регулярные медосмотры. Геращенко подчеркнул, что когда-нибудь и Украина придет к такой системе и этот вопрос можно будет вынести на референдум.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия, проституции и марихуаны — ни ментально, ни религиозно, ни исторически. Разумков сказал, что лично он не поддерживает декриминализацию легких наркотиков, в том числе в медицинских целях. По его словам, на Украине под красивой вывеской часто появляются плохие идеи.