Россия стала меньше торговать с миром

Внешнеторговый оборот России за первые восемь месяцев 2020 года снизился на 16 процентов, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, слова которого приводит ТАСС. Таким образом, в 2020 году Россия стала меньше торговать с остальным миром.

«К сожалению, за январь — август товарооборот у нас упал на 16 процентов, импорт — на 7 процентов, экспорт — на 23 процента», — отметил Булавин.

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По его словам, сокращение показателей экспорта и импорта вызвано в основном пандемией коронавируса и введенными из-за нее в разных странах ограничениями. Оно обернулось «небольшим отставанием по перечислению [экспортных и импортных пошлин, а также других обязательных платежей] в бюджет».

Снижение результатов экспорта и импорта будет отражено при корректировке параметров федерального бюджета в его прогнозной части, добавил Булавин.

По итогам первой половины 2020 года, по данным ФТС, экспорт товаров из России снизился на 22,5 процента — до 161 миллиарда долларов, импорт — на 6,8 процента (до 106,9 миллиарда). Внешнеторговый оборот, рассчитываемый как сумма экспорта и импорта, — на 17 процентов (до 267,9 миллиарда долларов).