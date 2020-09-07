Смертоносное противостояние львиного прайда и стаи импал попало на видео

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В Национальном парке Крюгера в ЮАР запечатлели смертоносное противостояние львов и антилоп. Запись с животными опубликована на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

На кадрах видно, как львиный прайд приближается к стае импал. Хищники пересекли небольшой водоем и разделились, чтобы быстрее добыть еду. Антилопы попытались скрыться от хищников, но одна из них оказалась менее удачливой.

В результате погони львица ловким прыжком сбила импалу с ног и загрызла ее. Вскоре к трапезе присоединились остальные члены львиного прайда.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.

Ранее посетитель парка Крюгера снял на видео, как львица похитила убитую импалу у семейства гепардов. Самка гепарда и четверо ее детенышей убили антилопу, но не успели ее съесть. К их добыче подошла львица и унесла ее, а гепардам пришлось скрыться.