Львица отняла убитую импалу у пяти гепардов и попала на видео

Посетитель Национального парка Крюгера в ЮАР снял на видео, как львица похитила убитую антилопу-импалу у семейства гепардов. Запись с животными опубликована на официальной странице парка в YouTube.

32-летний торговый представитель Дэни Бестер (Danie Bester) вместе с семьей провел день в Национальном парке Крюгера и возвращался к воротам в заповедник, когда заметил несколько гепардов над телом убитой ими импалы.

«Мы увидели гепарда, который бежал поодаль, затем второго, третьего и четвертого. Я пытался поставить машину так, чтобы обеспечить лучший вид на животных, и тут моя сестра Жанетт Бестер (Jeanette Bester) закричала: «Он прямо перед нами!» — вспоминает Бестер.

«Мы были так заняты попыткой уследить за гепардами, что совершенно пропустили, как их мать убивает импалу прямо перед нашим автомобилем. Мать подозвала своих четырех детенышей. Нам невероятно повезло увидеть, как охотятся пять гепардов!» — пояснил он.

Неожиданно поведение самки гепарда изменилось. Бестер начал смотреть по сторонам, чтобы понять, что напугало большую кошку, и заметил вдали львицу. Она приближалась к гепардам все ближе и ближе. Увидев ее, детеныши гепарда отбежали в сторону, а их мать задержалась возле добычи чуть дольше. В конце концов она спряталась за упавшими деревьями и продолжила наблюдать за приближающейся львицей.

«Мы ждали и смотрели, как львица быстро украла добычу и скрылась в том же направлении, откуда пришла, — рассказывает Бестер. — Когда она исчезла из виду, я заметил детенышей в чаще недалеко от дороги. Там же была их мать. Все они были в безопасности. Это великолепное зрелище — видеть такую связь между животными».