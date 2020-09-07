Раскрыты подробности переплавки принцем Гарри обручального кольца ради жены

Писатели королевской биографии раскрыли подробности того, как ювелиры переплавили обручальное кольцо Меган Маркл. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, в ноябре 2017 года принц сделал предложение Маркл и преподнес ей золотое кольцо с двумя бриллиантами, один из которых ранее принадлежал его матери, принцессе Диане. Однако во время первой годовщины свадьбы пары дизайн украшения был изменен по инициативе принца.

Авторы книги о королевской семье «В поисках свободы» Омид Скоби и Кэролин Дюран объяснили, что любимый ювелир Маркл Лоррейн Шварц заменила золотое основание аксессуара на более тонкий вариант. Кроме того, в честь праздничного события принц подарил супруге еще одно так называемое кольцо «вечности», дизайн которого разработал сам.

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Отмечается, что кольцо украшено тремя драгоценными камнями, которые символизируют месяц рождения каждого члена семьи принца: хризолит в честь Меган Маркл, которая родилась в августе, изумруд в честь их сына Арчи (май) и сапфир в честь самого принца Гарри (сентябрь). Ювелир сообщила авторам биографии, что принц хотел сделать кольцо «особенным».

В апреле журналисты раскрыли тайное значение кулона супруги принца Гарри Меган Маркл: по их мнению, последняя носит его для защиты от сглаза и порчи. Ее заметили в подвеске лондонского ювелирного бренда Edge of Ember в виде глаза, украшенной голубым топазом. В описании аксессуара на сайте производитель утверждает, что он «защитит владельца от негативной энергии».