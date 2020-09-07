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Раскрыты подробности переплавки принцем Гарри обручального кольца ради жены

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Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Писатели королевской биографии раскрыли подробности того, как ювелиры переплавили обручальное кольцо Меган Маркл. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, в ноябре 2017 года принц сделал предложение Маркл и преподнес ей золотое кольцо с двумя бриллиантами, один из которых ранее принадлежал его матери, принцессе Диане. Однако во время первой годовщины свадьбы пары дизайн украшения был изменен по инициативе принца.

Авторы книги о королевской семье «В поисках свободы» Омид Скоби и Кэролин Дюран объяснили, что любимый ювелир Маркл Лоррейн Шварц заменила золотое основание аксессуара на более тонкий вариант. Кроме того, в честь праздничного события принц подарил супруге еще одно так называемое кольцо «вечности», дизайн которого разработал сам.

Отмечается, что кольцо украшено тремя драгоценными камнями, которые символизируют месяц рождения каждого члена семьи принца: хризолит в честь Меган Маркл, которая родилась в августе, изумруд в честь их сына Арчи (май) и сапфир в честь самого принца Гарри (сентябрь). Ювелир сообщила авторам биографии, что принц хотел сделать кольцо «особенным».

В апреле журналисты раскрыли тайное значение кулона супруги принца Гарри Меган Маркл: по их мнению, последняя носит его для защиты от сглаза и порчи. Ее заметили в подвеске лондонского ювелирного бренда Edge of Ember в виде глаза, украшенной голубым топазом. В описании аксессуара на сайте производитель утверждает, что он «защитит владельца от негативной энергии».

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