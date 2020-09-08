Суперъяхта Абрамовича прибыла на популярный курорт

Жители популярного турецкого курорта Бодрум заметили у берегов шестиэтажную суперъяхту Eclipse российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает агентство Anadolu.

Самого Абрамовича, как отмечает агентство, пока нет на яхте, однако известно, что в скором времени он прилетит в провинцию Мугла и отправится в морское путешествие.

Длина яхты Eclipse («Затмение») составляет 164 метра, а ее ширина — 22 метра. Ее стоимость оценивается в 340 миллионов евро (больше 30 миллиардов рублей). Судно оборудовано бассейнами, люксовыми каютами, тренажерным залом и вертолетной площадкой. Eclipse охраняется и сопровождается скоростными катерами.

Роман Абрамович — российский предприниматель, владеет футбольным клубом «Челси». Журнал Forbes в 2020 году оценил его состояние в 11,3 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает десятое место.

Бодрум является туристическим районом Турции, расположенным на побережье Эгейского моря. Россияне смогли полететь на курорт с 10 августа, когда были вновь разрешены чартерные рейсы после введенных весной из-за пандемии коронавируса ограничений.