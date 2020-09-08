Путешествия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Белоруссия представила план урегулирования кризиса
Ведущей Первого канала удалили опухоль
Названы пять мифов о вакцинации от коронавируса
Библию с автографом Трампа решили продать за несколько миллионов рублей
Лукашенко заявил об отсутствии у него миллиардов
В России оценили неглубокий спад экономики
Собянин высказался об ограничениях во время второй волны коронавируса
Пираты похитили двоих россиян в Нигерии
В туалете российского театра установили камеру и следили за гостями
Новости партнеров

Суперъяхта Абрамовича прибыла на популярный курорт

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Lionel Cironneau / AP

Жители популярного турецкого курорта Бодрум заметили у берегов шестиэтажную суперъяхту Eclipse российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает агентство Anadolu.

Самого Абрамовича, как отмечает агентство, пока нет на яхте, однако известно, что в скором времени он прилетит в провинцию Мугла и отправится в морское путешествие.

Длина яхты Eclipse («Затмение») составляет 164 метра, а ее ширина — 22 метра. Ее стоимость оценивается в 340 миллионов евро (больше 30 миллиардов рублей). Судно оборудовано бассейнами, люксовыми каютами, тренажерным залом и вертолетной площадкой. Eclipse охраняется и сопровождается скоростными катерами.

Роман Абрамович — российский предприниматель, владеет футбольным клубом «Челси». Журнал Forbes в 2020 году оценил его состояние в 11,3 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает десятое место.

Бодрум является туристическим районом Турции, расположенным на побережье Эгейского моря. Россияне смогли полететь на курорт с 10 августа, когда были вновь разрешены чартерные рейсы после введенных весной из-за пандемии коронавируса ограничений.

Песенки для выживших
Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Яхта Абрамовича бросила якорь у берегов Бодрума
Турция объявила о повсеместных ограничениях для всех людей из-за коронавируса
Раскрыты подробности жизни на яхте Романа Абрамовича
Яхта партнера Абрамовича испортила вид на статую Свободы в Нью-Йорке
Путешествия
Путешествия00:02 7 сентября

Далеко зашли

Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
16:21Сегодня

Турция объявила о повсеместных ограничениях для всех людей из-за коронавируса

13:57Сегодня

«Супершторм» на пляже в Сочи сняли на видео

14:59Сегодня

Сын Никаса Сафронова показал свой завтрак на отдыхе в Турции

Путешествия00:02 3 сентября

«Атмосфера постсоветского хаоса»

Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
13:02Сегодня

В России нашли выгоду от резко взлетевшего курса евро

11:17Сегодня

Соседняя страна снова отказалась открывать границу для россиян

10:06Сегодня

50-летнюю туристку изнасиловали и ограбили на нудистском пляже посреди дня

Путешествия00:0119 августа

Любви палата

Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
07:30Сегодня

Названы главные причины разочарования россиян в отпуске

05:28Сегодня

Фотография стюардессы с задранными вверх ногами в кабине пилотов удивила сеть

02:19Сегодня

Туриста приговорили к штрафу в тысячу евро за попытку вывезти бутылку с песком

Россия
Врач описал последствия для Навального в случае попадания «Новичка» в организм
«Затевать войну против ребенка»
Зачем ФСБ врывается к российским детям и отправляет их в психбольницу из-за пабликов в соцсетях
Главный токсиколог Сибири ответил на версию о «Новичке» в организме Навального
«И красавица столица не Москва — Сталинодар!»
Советские вожди переименовали десятки городов по своей прихоти. Что из этого вышло?
Студенты МГУ потребовали снизить стоимость обучения на время пандемии COVID-19
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
Ужас боев чеченской войны глазами русского солдата. Он до сих пор боится за свою жизнь
Разработчики впервые показали вторую российскую вакцину от коронавируса
Все материалы
Мир
Германия оценила пользу санкций против России
Россия вызвала посла Германии из-за заявления по Навальному
Бывший адвокат Трампа обвинил его в способности развязать войну ради власти
«В интересах Москвы найти того, кто использует яды»
Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Александр ВучичРоссия едва не поссорилась с Сербией из-за поста Захаровой
Она сравнила сербского президента с арестованным на допросе и предложила сменить позу
Все материалы
Бывший СССР
Украина опровергла сообщения Белоруссии о задержании соратников Колесниковой
Потеряли берега
30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли?
Украина отказалась изменить закон о дерусификации
Лукашенко и Мишустин обсудили цены на нефть и Навального
Белорусский президент рассказал о протестах и вмешательстве Запада в дела России и Белоруссии
На Украине рассказали о сопротивлении Колесниковой при выдворении из Белоруссии
Никол ПашинянВ полной боеготовности
Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем
Зеленский анонсировал встречу в «нормандском формате»
Все материалы
Экономика
Россия замахнулась на мировое нефтяное лидерство
Нефть Brent упала ниже 40 долларов
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Названы самые богатые американцы
Синий богатырь
Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
Российскому бизнесу упростят выплату налогов
«Вдохнуть новую жизнь»
Кто и зачем переделывает старые и ненужные заводы и фабрики
Все материалы
Силовые структуры
Жене Ефремова стало плохо в здании Пресненского суда
Таинственный мистер «X»
Как легендарный советский разведчик спас мир от третьей мировой войны
Суд определился с местонахождением Ефремова в момент смертельного ДТП
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Суд отказался верить в потерю памяти Ефремовым
Михаил ЕфремовЕфремова приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП на Садовом кольце
Актера взяли под стражу в зале суда
Полиция начала задерживать людей на оглашении приговора Ефремову
Все материалы
Наука и техника
LG раскрыла смартфон с поворотным экраном
Раскрыта опасность высокого кровяного давления
Яблочный сбор
 
Рассекречен преемник iPhone XR
«Они ломали льды холодной войны»
 
В Египте нашли таинственные подземные могилы
Цепная реакция
 
Все материалы
Спорт
Пожаловавшийся на жизнь Аршавин захотел ничего не делать и много зарабатывать
Екатерина Александровская «Она была готова на все»
Самоубийство фигуристки-чемпионки из России потрясло мир спорта. Почему никто не смог ей помочь?
Два российских теннисиста сыграют друг против друга в четвертьфинале US Open
Славен Билич«Стремимся задержаться в АПЛ подольше»
Бывший тренер «Локо», путь в элиту и ожидания от нового сезона — все о новичке лиги «Вест Бромвиче»
Олимпиаду в Токио призвали провести любой ценой
16 лет спустя
Истории легендарных футболистов, тренеров и болельщиков новичка АПЛ — «Лидса»
Баскетболистка сборной России восхитила подписчиков видео с переодеванием
Все материалы
Культура
Директор Певцова рассказал о самочувствии госпитализированного актера
Песенки для выживших
Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса
Фильму «Мулан» объявили бойкот из-за поддержавшей полицию актрисы
«Люди смогут любить»
Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
Умер актер из фильмов «Легенда о Коловрате» и «Союз спасения»
«Шура настоял, чтобы в клипе сняли настоящих трансвеститов»
 
Оззи Осборн рассказал о попытке убить жену после употребления наркотиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак назвала виновного в жестком приговоре Ефремову
В соцсетях порадовались приговору Ефремова
Симоньян анонсировала «клевое интервью» с Лукашенко
«Они убивают индустрию»
За что крупные компании со всего мира объявили войну Apple?
Ургант «разоблачил» участников «разговора Варшавы и Берлина» о Навальном
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Все материалы
Ценности
Жена Бибера снялась в бикини во время отдыха на яхте с мужем
Раскрыты подробности переплавки принцем Гарри обручального кольца ради жены
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Джиджи Хадид описала свои необычные пристрастия в еде во время беременности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Близкие застыдили невесту за свадебное платье из дешевого магазина
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Все материалы
Путешествия
В Сочи пропала группа туристов с восемью детьми
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
Россиянка сравнила Крым с Абхазией и назвала лучшее место для отдыха
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
В Турции сообщили о зараженных коронавирусом туристах из России
Самолет с российским сенатором экстренно сел после смерти пассажирки
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Все материалы
Из жизни
Мужчина похудел на 59 килограммов за 15 месяцев и поделился секретом успеха
Тюремная надзирательница занялась сексом с насильником и попала под арест
Молодо выглядящая 55-летняя женщина раскрыла секрет своей привлекательности
Марджори ДжексонБогатства безумной вдовы
Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Семья обнаружила на пляже самые дорогие морские деликатесы
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Все материалы
Раскрыт интерьер нового Nissan Qashqai
Русский кастом: культ уникальных машин
Хот-роды, мотоциклы и другие истоки американской культуры тюнинга на подмосковном Кастом Weekend
Показан кроссовер из Вьетнама на базе BMW X5 и с американским двигателем
Посмотрите на закрытую фабрику фирмы Bristol с заброшенными спорткарами
В помещениях обанкротившегося завода Bristol находятся недособранные машины, исторические спорткары
Самые мощные Porsche 718 Cayman и Boxster стали еще быстрее
Посмотрите на ралли суперкаров на улицах Москвы
Полсотни суперкаров приняли участие в заезде Luxury Road Casa Ricca Expo
Илон Маск испытал электрокар Volkswagen
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Все материалы