Яхта партнера Абрамовича испортила вид на статую Свободы в Нью-Йорке

Яхта миллионера из России, загородившая вид на статую Свободы, вызвала жалобы жителей Нью-Йорка. Об этом сообщает издание New York Post.

Яхта Le Grand Bleu, принадлежащая бизнесмену Евгению Швиндлеру, бросила якорь возле главной нью-йоркской достопримечательности 17 апреля. Через две недели она уплыла, но в июне снова вернулась к статуе.

Стоянка в этом месте разрешена, однако корабли, как правило, задерживаются там не дольше одного-двух дней. Береговая охрана может вмешаться только в том случае, если яхта создаст необоснованные помехи судоходству. Этого пока не произошло.

«Это судно мешает процессии экскурсионных кораблей, которые плывут, чтобы посетить статую», — сетует Роланд Льюис (Roland Lewis), возглавляющий некоммерческую организации Waterfront Alliance.

«Я 50 лет работаю в Йью-Йоркской бухте и никогда не видел мега-яхту, так долго стоящую на якоре», — говорит капитан Джим Чемберc (Jim Chambers). Он полагает, что ее владелец решил сэкономить на стоянке в доке. В Нью-Йорке она обходится в тысячи долларов в сутки.

La Grand Bleu считается одной из самых больших яхт в мире. Ее длина составляет 113 метров. Судном, построенным в 2000 году, владел американский бизнесмен Джон Маккау-младший (John McCaw, Jr.). В 2002 году его приобрел миллиардер Роман Абрамович. В 2006 году он подарил яхту своему партнеру Евгению Швиндлеру.

С 1998 по октябрь 2005 года Евгений Швиндлер был президентом компании «Сибнефть». Возглавляет совет директоров инвестиционной компании Millhouse Capital, которая управляет активами бывших акционеров «Сибнефти». По оценке журнала Forbes, в 2007 году состояние Швиндлера составляло 2,4 миллиарда долларов. Имеет гражданство США.