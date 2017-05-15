Яхту Усманова признали одной из лучших в мире

Во Флоренции объявили победителей ежегодной премии World Superyacht Awards. Как сообщает Forbes, среди призеров — суперъяхты Sybaris и Dilbar. Последняя принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

Судно водоизмещением 15 917 тонн оборудовано дизель-электрической силовой установкой, позволяющей ему двигаться с крейсерской скоростью 22,5 узла (около 42 километров в час). Общая площадь внутренних помещений — 3800 квадратных метров.

Другое судно — Sybaris — было создано на итальянской верфи Perini Navi, на его строительство ушло порядка 4 лет. Владелец яхты — американский IT-магнат Билл Друкер.

В номинации Legacy Award победил бизнесмен, филантроп и любитель подводного плавания Алекс Дрейфус. Он разработал проект корпуса для судов, который уменьшает вероятность возникновения морской болезни.

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Награда за самую смелую и захватывающую экспедицию — Voyager’s Award — досталась яхте Glaze, которая курсировала вдоль побережья Австралии.