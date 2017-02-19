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Крупнейшую в мире яхту российского миллиардера арестовали в Гибралтаре

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Sailing Yacht A
Sailing Yacht A

Частную яхту миллиардера Андрея Мельниченко Sailing Yacht A («Парусная яхта А») арестовали из-за претензий немецкой строительной верфи на сумму более 15 миллионов евро. Об этом сообщает портал Yacht Harbour в воскресенье, 19 февраля.

Несколько дней назад судно прибыло в Гибралтар для отделочных работ, затем оно должно было пройти ходовые испытания в Испании. 5 февраля парусник покинул немецкий город Киль.

Адвокаты верфи Nobiskrug, на которой была построена яхта, подали в суд иск за нарушение контракта. В нем утверждается, что заказчик — компания Valla Yachts Limited — не перечислила последний транш в 9,8 миллиона евро до 27 января, как это предусматривается договором. Кроме того, у судостроителей возникли претензии на 2,6 и 2,9 миллиона в связи с долгами по субподрядным счетам и оспоренным во время ее сооружения заказам. В результате общая сумма иска достигла 15,3 миллиона евро.

Судно должно быть передано владельцу весной 2017 года.

Крупнейшая в мире парусная яхта, построенная на деньги Мельниченко (владеет «Еврохимом», СУЭК, Сибирской генерирующей компанией), была спущена на воду неподалеку от немецкого города Киль осенью 2015 года. Ее длина составляет 143 метра, водоизмещение — более 14 тысяч тонн, а общая площадь парусов — больше футбольного поля. На яхте восемь палуб, она рассчитана на экипаж из 54 человек.

Над проектом судна трудился французский промышленный дизайнер Филипп Старк (Philippe Starck). Он уже работал с Мельниченко и создал его «Моторную яхту А». Судно строилось на одной из самых крупных ветвей компании Nobiskrug в Германии.

Стоимость судна составляет, по разным оценкам, более 400 миллионов долларов.

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