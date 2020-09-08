Туриста приговорили к штрафу в тысячу евро за попытку вывезти бутылку с песком

Турист из Франции был приговорен к штрафу в тысячу евро за попытку вывезти с пляжа в Сардинии бутылку песка. Об этом сообщает CNN.

Правоохранительные органы Италии сообщили, что задержали мужчину в аэропорту, когда он пытался перевезти через границу два килограмма белого песка. Отмечается, что бутылка с песком была конфискована.

Ранее активисты общественной ассоциации «Похищенная и разграбленная Сардиния» сообщили, что в 2019 году туристы попытались вывезти в общей сложности более десяти тонн песка с пляжей итальянского острова. Порядка 6 тонн песка, ракушек и гальки были изъяты в аэропорту Кальяри, еще около 4 тонн — в Олбии и Алгеро.

Всего на Сардинии насчитывается более 250 пляжей, при этом цвет песка здесь варьируется от белоснежного до темно-розового. В 2017 году местные власти приняли закон, запрещающий вывозить с пляжей песок всех видов и ракушки. Штраф для нарушителей может составить от 500 до 3 тысяч евро. Кроме того, подобные действия могут быть квалифицированы как незаконная добыча песка, которая карается штрафом уже в размере от 1549 до 9296 евро.