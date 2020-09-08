Соседняя страна снова отказалась открывать границу для россиян

Финляндия продлила ограничения на въезд, введенные на фоне пандемии коронавируса для иностранных граждан. Об этом сообщается на официальном сайте дипмиссии страны в России.

Так, финские власти снова отказались открывать внешние границы для приезжих из-за рубежа, в том числе из соседней России. Предыдущий запрет истекал во вторник, 8 сентября, — и о том, на какой период он продлен, в ведомстве не уточняют.

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При этом, как заметили на портале Ассоциации туроператоров России, сервисный сбор в визовых центрах Финляндии в России с сентября текущего года вырос с 27,20 евро (2447 рублей) до 28,90 евро (2600 рублей) — в настоящее время разрешительные документы оформляются лишь для отдельных категорий граждан.

Отмечается, что Финляндия придерживается наиболее строгих в Европе критериев по заболеваемости COVID-19: по мнению местных властей, ситуация с распространением инфекции считается благополучной, если показатель заболеваемости не превышает 8 человек на 100 тысяч населения за 14 дней — на данный момент ему не соответствует ни одно государство в Европе.

Согласно последним данным, в Финляндии с начала пандемии зафиксировано 8327 случаев заражения коронавирусом. При этом из больниц выписаны 7350 выздоровевших пациентов, 336 носителей инфекции скончались.

7 сентября сообщалось, что Еврокомиссия предложила ввести единую систему ограничений для поездок внутри сообщества в условиях пандемии коронавируса и тем самым облегчить перемещения для туристов. В частности, речь идет о внедрении так называемой системы «светофора», согласно которой европейские страны будут разделены на три группы в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

Совет ЕС ранее согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения — Россия в него пока не входит. Предполагается, что перечень будет вновь пересмотрен. Критериями при отборе станут эпидемиологическая обстановка в стране, меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».

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