Нарушителей масочного режима в Индонезии уложили в гробы

В индонезийском городе Проболинго местные власти и волонтеры заставили нарушителей масочного режима лечь в катафалки и гробы. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Отмечается, что новшество было использовано в качестве наказания для 50 торговцев на местном рынке. Известно, что, пока нарушители сидели в катафалке или гробах, активисты напоминали о тех, кто уже умер от коронавируса. Пока человек лежал в гробу, зрители могли его фотографировать на смартфоны. Вскоре местный губернатор приказал прекратить незаконную «тренировку».

Кроме того, некоторым правонарушителям запрещают торговать в течение недели, лишают их удостоверения личности на три месяца. Им также грозят обязательные работы в виде уборки рынка.

Ранее сообщалось, что в Индонезии обнаружен самый заразный штамм коронавируса, который впервые был найден в январе 2020 года в Германии. Сообщается, что штамм коронавируса под названием D614G, который наиболее распространен в США, до этого не встречался в Индонезии. При этом в соседней Малайзии его присутствие фиксируют с середины августа. Ученые Института молекулярной биологии имени Эйкмана определили, что скорость передачи D614G в лабораторных условиях в 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса.

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