Умершая девочка открыла глаза и начала двигаться перед погребением

В Индонезии сердце умершей 12-летней девочки вновь стало биться, когда ее омывали перед погребением. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ребенок скончался в больнице в городе Проболинго из-за осложнений, связанных с диабетом. Спустя час родители забрали умершую дочь для погребения.

«Когда ее тело омывали, оно неожиданно стало теплым, — рассказывает отец девочки. — А закрытые глаза внезапно открылись. Мы обнаружили, что ее сердце снова бьется, и она начала двигаться».

Медики из вызванной родителями скорой помощи пытались реанимировать ребенка при помощи кислородного аппарата, однако их усилия оказались напрасными. Спустя час они вновь констатировали смерть.

Девочку повторно омыли и похоронили. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 83-летняя украинка «ожила» после подготовки родственниками ее похорон. Пенсионерка 10 часов пролежала без признаков жизни.