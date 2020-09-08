Путин обратился к победителям конкурса «Лидеры России»

Обновление кадров должно основываться на талантах и способностях человека, а продвижение по службе и карьерный рост — быть у тех, кто готов «пахать» на благо родной страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с победителями третьего сезона конкурса «Лидеры России», сообщили организаторы «Ленте.ру».

Глава государства также подчеркнул, что всегда и во всем необходимо следовать принципам служения обществу и государству.

По его словам, конкурс расширяет профессиональные горизонты и позволяет находить применение способностям лидеров в разных отраслях.

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«Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях. В том числе поэтому растут запрос и внимание к конкурсу со стороны профессионалов. Причем не только в нашей стране, но из-за границы много заявок»», — сказал Путин, заметив, что наиболее яркие участники некоторых направлений получили высокие назначения еще до окончания конкурса, в том числе возглавили крупные вузы, больницы.

Президент заявил о высокой работоспособности, нацеленности на результат, об умении работать в команде всех участвовавших в финале управленцев, и подчеркнул, что победа в таком соревновании — это большой личный успех и вклад в будущее страны.

В этом году суперфинал конкурса «Лидеры России» проходил в Мастерской управления «Сенеж» и объединил 300 участников из 54 регионов России, а также Украины и Белоруссии. Победителями стали 106 конкурсантов.