Жителей российского города попросили «соблюдать хоть что-нибудь»

В одном из популярных мест отдыха во Владивостоке появилась необычная табличка. Ее фотографию опубликовали в Instagram-аккаунте «ННовый Владивосток | ORIGINAL», пишет VladNews.

Неизвестный обратился к россиянам и попросил их придерживаться правил поведения в общественном месте. «Соблюдайте хоть что-нибудь», — написано на табличке.

Горожане оценили такой знак и оставили множество комментариев. «Как же я с этим криком [души] согласна», «Тех, кто мусорит, не исправить», «Может, хоть так услышат и увидят!», «Соблюдайте соблюдение чего-нибудь!» — написали интернет-пользователи.

Ранее Нижний Тагил превратился в «Город беса» — такую табличку при въезде в населенный пункт установили неизвестные. До этого аналогичный знак повесили в Екатеринбурге после того, как телеведущий Владимир Соловьев назвал горожан бесами. Тогда люди выступали против строительства храма на месте сквера у Драматического театра.

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