Эксперты назвали новые стандарты женской красоты

Российские эксперты назвали идеальные тела, накачанные губы и чрезмерную ухоженность «антитрендом». Их комментарии приводит «Комсомольская правда».

9 сентября отмечается Международный день красоты. В честь этого специалисты, работающие в бьюти-сфере, подискутировали на тему новых стандартов женской красоты.

Так, в одном из интервью стилист Влад Лисовец отметил, что идеальные параметры актуальны только для подиума. «Сейчас в тренде естественность и индивидуальность. Красивую женщину от некрасивой отличает внутренняя харизма, которая читается во взгляде, улыбке, чертах лица. Россия всегда жила по своим законам, но думаю, что скоро и до нас дойдут новые веяния. Люди устали делать из себя тех, кем они не являются. Выглядеть идеально — это огромный труд, женщины захотели расслабиться», — высказался он.

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По словам бьюти-блогера Елены Крыгиной, сегодня даже явные отклонения от стандарта будут интересными и красивыми. В пример она приводит такие особенности внешности, как «интересный прищур» и родинку.

Кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова также высказалась в пользу тренда на естественность и подчеркнула его влияние на общество. «Например, пышные волосы говорят о том, что женщина может согреть себя и ребенка. Широкие бедра указывают на общую фертильность. Модные платья с завышенной талией и намеком на предполагаемую беременность в этой же категории», — прокомментировала она.

Журналисты издания пояснили, что в 90-е годы женщинам приходилось выживать, поэтому среди них были распространены короткие стрижки и худые тела. Однако позже пришла мода на материнство, в результате чего мужчины на уровне инстинктов начали выбирать женщин, которые здоровы и могут выносить потомство.

Ранее в сентябре выяснилось, что россияне сэкономили на развлечениях ради внешности после отмены режима изоляции. Согласно статистическим данным IT-компании «Эвотор», обороты салонов красоты по стране сократились всего на два процента, при этом средний чек вырос на 12 процентов и составил 1715 рублей. Отмечается, что больше всего своим внешним видом озаботились жители Ленинградской области: средний чек салонов вырос на 34 процента.