Драка кошек на крыше напомнила очевидцам сцену из «Короля Льва»

Драка двух кошек в Доминиканской республике напомнила пользователям сети знаменитую сцену из мультфильма «Король Лев». На видео обратил внимание сайт телеканала Fox News.

В четверг, 3 сентября, очевидцы опубликовали в Facebook видео, на котором две кошки дерутся на крыше одноэтажного здания. Эпический бой животных напоминает сцену из мультфильма «Король Лев», когда антагонист Шрам сталкивает своего брата Муфасу со скалы и таким образом убивает его.

На десятисекундной записи видно, как две кошки ожесточенно дерутся друг с другом. В ходе драки одна из них скатывается с крыши и двумя передними лапами цепляется за ее край. Противница начинает бить ее лапой по морде, в результате чего висящая кошка срывается и падает на землю. В отличие от той ситуации, в которой оказался Муфаса, падение было с небольшой высоты.

Видео стало вирусным и набрало миллион просмотров. Из-за схожести с «Королем Львом» один из пользователей Twitter даже добавил озвучку из мультфильма 1994 года.

Ранее сообщалось, что крупная крыса дала отпор напавшей на нее бродячей кошке в испанском городе Малага и попала на видео. Оператор описал запись как «эпическую битву» и добавил, что он и его друзья заметили происходящее, когда неожиданно услышали странные звуки у себя за спиной.