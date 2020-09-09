Российский спутник получил повреждения в космосе

Российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-80», который был запущен в июле с космодрома Байконур, получил повреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По мнению собеседника агентства, в спутник мог попасть космический мусор. Другой источник отметил, что двигатель остался цел, и аппарат продолжает довыведение в рабочую точку. Он также добавил, что о последствиях происшествия можно будет говорить, когда спутник окажется в рабочей точке.

Спутник «Экспресс-80» предназначен для фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России.