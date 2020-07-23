«Роскосмос» отчитался о рекорде по времени полета к МКС

Российская госкорпорация «Роскосмос» отчиталась об установленном рекорде по времени полета к Международной космической станции (МКС). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.

Время полета грузового корабля «Прогресс МС-15» составило 3 часа 18 минут 31 секунду. Побитый рекорд принадлежал предыдущему грузовому кораблю — «Прогресс МС-14» — 3 часа 20 минут 15 секунд.

При этом ранее сообщалось, что рекорд принадлежит кораблю «Прогресс МС-12», который долетел до станции за 3 часа 18 минут и 30 секунд. Однако в «Роскосмосе» уточнили, что тогда время было подсчитано неточно и с корабля сняли звание самого быстрого.

Ранее сообщалось, что в России отложили все июньские космические пуски. Ближайшие пуски будут осуществлены в июле. Согласно плану подготовки и запусков космических аппаратов, с космодрома Байконур будут произведены два пуска ракет-носителей: «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» и «Протон-М» с космическими аппаратами «Экспресс-80» и «Экспресс-103».