Российские космонавты на МКС заказали «рыбку» и «компотики»

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), заказали по любимому блюду помимо стандартного рациона: «рыбку» и «компотики». Об этом сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» 23 июля отправится к МКС, чтобы доставить российским космонавтам питание.

«Компот из яблок и груш, компот из слив, пюреобразный продукт из яблок, клубничный джем. Второй контейнер, для второго космонавта: осетр, судак, щука, напиток "Лесная сказка", "Северная вишня", муксун. Вот, один рыбку любит, другой — компотики», — перечислил биолог предпочтения космонавтов.

Также на МКС доставят свежие фрукты и овощи. В этот раз в набор для космонавтов включили яблоки, грейпфруты и апельсины, а также соусы аджика и фруктовый яблочно-клюквенный. Кроме того, им отправят сгущенное молоко, бруснику и пюре из кураги.

В основной рацион вошли баранина, белуга и осетр, говяжий язык, борщ с копченостями, щи зеленые, а также творог с орехами и со смородиновым пюре. В качестве десертов в этот раз выбрали имбирное печенье, крекер, миндаль и фундук, абрикосовый и яблочный соки, фруктовые концентраты, чай с сахаром и какао с молоком.

На данный момент в состав экипажа МКС входят космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

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