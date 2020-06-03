В России отложили все июньские космические пуски

Россия отложила все космические пуски по гражданским и военным программам в июне. Об этом РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По его данным, ранее такие планы имелись. Отмечается, что в июне предполагался запуск спутников связи британской компании OneWeb с космодрома Восточный, но из-за ее банкротства и пандемии COVID-19 эти планы пришлось пересмотреть. Кроме того, запуск третьего навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» с космодрома Плесецк отложен с июня на июль по причине задержек в производстве аппарата.

В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили, что в текущем месяце космических запусков по гражданской тематике не ожидается. Ближайшие пуски будут осуществлены в июле. Так, согласно плану подготовки и запусков космических аппаратов, с космодрома Байконур будут произведены два пуска ракет-носителей: «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» и «Протон-М» с космическими аппаратами «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

10 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что как минимум 9 из 33 запланированных на текущий год пусков российских космических ракет могут быть сорваны из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин предупредил о недопустимости прикрытия своих недоработок ситуацией с COVID-19.

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