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Россия прокомментировала обращение стран G7 по ситуации с Навальным

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

МИД России прокомментировал обращение стран G7 по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что Москва до сих по не получила от Берлина данных обследования россиянина. Из-за этого российская сторона не может «задействовать все необходимые механизмы» для выяснения обстоятельств инцидента.

В МИД добавили, что германская сторона тормозит расследование, и ее подход неконструктивен. Отмечается, что против России уже развернули «массированную дезинформационную кампанию».

Ранее страны G7 призвали Москву срочно прояснить, кто ответственен за «вызывающее нападение с отравлением» Навального.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите». Врачи рассказали об отравлении веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.

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