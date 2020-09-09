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В Ростовской области обсудили проблемы развития сельских территорий

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Василий Голубев
Василий Голубев
Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

Необходимо создать достойные условия для жизни как в городе, так и на селе и не допустить оттока населения из сельской местности. Об этом в ходе совещания о мерах, принимаемых для комплексного развития сельских территорий заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Участники встречи, среди которых были руководители всех областных министерств, имеющих отношение к теме совещания, главы администраций, представители бизнеса, обсудили действующую в регионе программу Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий».

Губернатор отметил, что эта программа охватывает все сферы жизни людей на селе, в том числе капитальное строительство, ЖКХ, дороги и транспорт, жилье, социальную сферу.

«Я абсолютно убежден, что неважно, в какой местности живет человек. Мы должны создавать достойные условия для жизни как в городе, так и на селе. В первую очередь нельзя допустить отток сельского населения. Нужно создавать условия, чтобы молодежь оставалась в сельской местности, а отучившись в городе — возвращалась, — отметил он.

Также губернатор призвал глав администраций вовлекать бизнес и активных граждан для определения приоритетных проектов, требующих особого внимания.

«Все, что имеют горожане, должно быть и в селе. Надо добавить активности, взаимодействовать с инициативными жителями. Люди, живущие на селе, знают лучше всех, как и что надо улучшить, что им нужнее и важнее», — заявил губернатор.
Проект инициативного бюджетирования, который начал действовать в этом году, ориентирован на объединение возможностей бюджетов, инициатив людей и помощи бизнеса. Бюджетные средства направляются на реализацию проектов, инициируемых гражданами, а также с их помощью осуществляются. Для хозяйствующих субъектов, реализующих социальные проекты, предусмотрены налоговые льготы.

В сельской местности Ростовской области проживает треть населения региона (32 процента, или 1,3 миллиона человек). Программа обустройства сельских территорий реализуется с 2003 года.

Ростовская область активно реализует мероприятия по улучшению условий жизни на сельских территориях. При этом средств областного бюджета вкладывается больше, чем федеральных. Так, с 2014 по 2019 годы на реализацию мероприятий программы устойчивого развития сельских территорий направлено 7 миллиардов рублей, из них средства областного бюджета — 4,3 миллиарда, федерального — 2,4 миллиарда, местных бюджетов — 300 миллионов рублей.

Из регионов Южного федерального округа Ростовская область привлекала наибольший объем средств из регионального бюджета, что позволило привлечь 33 процента от общего объема федеральных средств.

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