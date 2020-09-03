Матвиенко поддержала разработку стандарта благополучия в Ростовской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею разработки стандарта благополучия человека в Ростовской области. Об этом сообщает «Российская газета».

«Поддерживаю эту идею и прошу не затягивать с ее отработкой», — заявила Матвиенко журналистам в ходе посещения Таганрога.

Она отметила, что идея будет обязательно продвигаться на федеральном уровне, потому что «независимо от того, в каком субъекте федерации живет гражданин РФ, он должен обязательно иметь в рамках неснижаемого стандарта медобслуживание, образование, доступ к культуре, спорту».

Матвиенко добавила, что Ростовская область «может быть здесь пионером, отработать этот проект».

Ранее с подобной инициативой выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он предложил в ходе широкого общественного обсуждения определить набор социальных показателей, выполнение которых будет обязательно для властей региона.