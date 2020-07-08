Матвиенко обрушилась с критикой на Минпромторг

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась с критикой на работу Министерства промышленности и торговли России, заявив о перегруженности ведомства. Об этом сообщает телеканал «Вместе-рф».

«Это министерство, которое в наибольшей мере перегружено», — сказала Матвиенко во время выступления главы министерства Дениса Мантурова перед сенаторами.

По ее словам, Минпромторгу не хватает системности, в нем «нет целеполагания». Ведомству необходимо «настроиться на прорывные вещи, чтобы Россия вернула себе статус крупной промышленной и высокотехнологичной державы», считает спикер Совфеда.

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов отметил, что деятельность Минпромторга совмещает в себе работу более 25 советских министерств. Ведомство регулирует и одновременно контролирует все отрасли промышленности, всю торговлю. «Все это может привести к внутриведомственному конфликту, при том что цели у промышленности и торговли разные», — заявил сенатор.

По его словам, российский экспорт падает, а в сфере станкостроения поставками отечественных предприятий рынок обеспечивается лишь на 20 процентов. Кутепов также отметил, что принимаемые министерством меры несистемны и не включают многие сферы. «Министерству следует детально проработать восстановление промышленности после коронавируса (…) Министерство не должно закрывать дыры, оно должно развивать промышленность, тем более в условиях необходимости возрождения российского производства», — добавил он.

Ранее Матвиенко отчитала заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова за «болтологию» и отсутствие результатов. В ходе заседания верхней палаты спикер поинтересовалась у Назарова ситуацией со строительством в Крыму детского реабилитационного центра. Выяснилось, что до сих пор нет экономического обоснования стоимости объекта и не определен земельный участок.

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