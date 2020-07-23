Матвиенко анонсировала уход нескольких сенаторов из Совета Федерации

По итогам единого дня голосования в сентябре Совет Федерации могут покинуть 5-7 сенаторов. Кадровые изменения анонсировала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает РИА Новости в четверг, 23 июля.

«Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идет обновление верхней палаты. Каждый раз по-разному, иногда даже было и на 10, и на 20 и на 30 процентов», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что эти данные являются предварительными, а кадровые решения принимаются губернаторами и законодательными собраниями. Она добавила, что считает ротацию позитивной практикой.

В октябре прошлого года из Совфеда ушли три сенатора. Речь идет о бывшем заместителе генпрокурора России Юрии Бирюкове (Республика Калмыкия), члене президиума ЦК «Единой России» Оксане Бурико (Республика Тыва) и председателе комитета Совета Федерации России по вопросам безопасности и обороны Викторе Озерове (Хабаровский край).