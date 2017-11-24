Бывшего сенатора отправили на шесть лет в колонию за мошенничество

Городской суд Петрозаводска отправил бывшего бывшего сенатора от Карелии Девлетхана Алиханова в места лишения свободы на шесть лет. Об этом в пятницу, 24 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

«В ходе следствия удалось доказать, что Алиханов разработал и внедрил преступную схему по приобретению приватизированной недвижимости, принадлежащих администрации города Петрозаводск. С ее использованием в собственность бывшего депутата перешли 13 помещений общей стоимостью более восьми миллионов рублей, то есть в особо крупном размере», — рассказали в СКР.

В свою очередь в суде Петрозаводска «Ленте.ру» уточнили, что Алиханов обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере и в незаконном пересечении государственной границы. «Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, и штраф в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших, и обязал осужденного возместить материальный ущерб — в сумме 8,4 миллиона рублей», — рассказали в суде.

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Там уточнили, что приговор вынесен только по статье «Мошенничество», — по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Алиханов полностью оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Гражданский иск правительства Республики Карелия оставлен без удовлетворения.

По версии следствия, доказанной в суде, Алимханов, в 2007-2008 годах, будучи депутатом Законодательного собрания Республики Карелия, на открытом аукционе через доверенных лиц приобрел по заниженной цене право на тринадцать нежилых муниципальных помещений.

Кроме того, по версии следствия, Алимханов, пересекал государственную границу России с дипломатическим паспортом, полученным в Совете Федерации, в то время, когда его полномочия уже истекли.

Как следует из последней опубликованной декларации, Алимханов в 2009 году заработал 8 192 134.00 рублей, а его супруга 26 673 290.00 рублей. По данным, которые были предоставлены в ЦИК Карелии, за 2010 год Алиханов заработал 2 730 307.00 рублей, на 20 банковских счетах находилось 80 533 501.00 рублей, общая номинальная стоимость акций и ценных бумаг составила 3 093 503.00 рублей.