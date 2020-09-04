Голикова заявила о снижении смертности в Ростовской области вопреки пандемии

Смертность в Ростовской области снизилась вопреки пандемии коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

«Ростовская область за семь месяцев достигла снижения смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — констатировала Голикова. По ее словам, снижения показателя удалось добиться благодаря тому, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в период пандемии COVID-19 не возросла.

Также Голикова подчеркнула, что в Ростовской области удалось не допустить критических показателей по числу случаев коронавирусной инфекции и смертности от нее.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею разработки стандарта благополучия человека в Ростовской области. Она отметила, что идея будет обязательно продвигаться на федеральном уровне, потому что «независимо от того, в каком субъекте Федерации живет гражданин РФ, он должен обязательно иметь в рамках неснижаемого стандарта медобслуживание, образование, доступ к культуре, спорту».