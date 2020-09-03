Активисты «МолодежкиОНФ» ликвидируют последствия пожаров в Ростовской области

Активисты всероссийской команды «МолодежкаОНФ» отправятся в Белокалитвенский и Тарасовский районы Ростовской области для помощи в ликвидации последствий пожаров и проведения профилактических мероприятий в населенных пунктах, где сохраняется угроза возникновения пожара. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Общая площадь природных пожаров на территории двух районов региона, по информации МЧС, превысила 520 гектаров. Наиболее сложная обстановка складывается в Тарасовском районе, где горит лесной массив на площади около 500 гектаров. В районе введен режим ЧС.

По информации организации, в ночь на 3 сентября в Ростовскую область вылетел заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич. Он встретился с представителями МЧС региона, в результате чего было определено, где помощь групп оперативного реагирования «МолодежкиОНФ» необходима в первую очередь.

Как рассказал Кастюкевич, в Белокалитвенском районе, где он сейчас находится, местность сильно задымлена. В связи с этим было принято решение, что первая пятерка активистов начнет работать сегодня, 3 сентября. «Завтра зайдет еще сводный отряд. Будем оказывать помощь населению, людям, которые здесь проживают: помимо физической и адресной помощи еще и юридическую», — рассказал он.

Кроме того, в ближайшее время активисты отправятся в населенный пункт Тарасовка, где горят леса. «Попробуем отработать минерализованные полосы, для того чтобы огонь не перекинулся на населенные пункты», — сообщил Кастюкевич.

Сейчас активисты команды «МолодежкаОНФ» также помогают ликвидировать последствия экологической катастрофы на Таймыре, занимаются проблемами пострадавших от наводнения в Иркутской области и работают в городе Тулун на расчистке одного из наиболее пострадавших районов города. На недавно завершившимся форуме «Рубеж» в Калужской области еще около 200 человек из команды «МолодежкаОНФ» прошли специальное обучение и получили удостоверения добровольных общественных пожарных.