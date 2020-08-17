Новостройки Тулуна для переселенцев проверит «Молодежка ОНФ»

Команда «Молодежки ОНФ» проверит многоэтажные и индивидуальные дома для жителей Тулуна, пострадавших от наводнения 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Здания возводят в районах угольщиков и Березовая Роща. Завершение строительства, начатого сразу после спада большой воды, люди ждут до сих пор. Вопрос строительства сегодня курирует врио губернатора Игорь Кобзев.

Строительство индивидуальных домов почти завершено, многие жители заселились и обустраивают прилегающую территорию. Во время визита в Иркутскую область президент и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф вместе с Кобзевым посетили основные стройки Тулуна. В рабочей встрече принял участие и заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

По словам Костюкевича, его команда работает в области с июня прошлого года и не планирует уходить до тех пор, пока у жителей остаются проблемы. Одновременно команда «Молодежки ОНФ» продолжает оказывать юридическую и другую адресную помощь жителям подтопленных территорий.

В июле сообщалось, что активисты «Молодежки ОНФ» продолжают работать в Тулуне. Участники команды приводят в порядок территорию и освобождают улицы от разрушенных наводнением летом 2019 года строений.