Активисты начали очищать Таймыр от загрязнений

Активисты команды «Молодежка ОНФ» начали очищать от экологических загрязнений полуостров Таймыр. Уже завершена первая смена и началась вторая, которая продлится до осени. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участниками-волонтерами стали 40 россиян, приехавших из Амурской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской и Новгородской, Ростовской, Тульской и Саратовской областей, а также из Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Ставропольского краев, Ненецкого автономного округа, Адыгеи, Бурятии, Ингушетии, Тывы и Крыма.

На протяжении 14 дней они работали вместе с сотрудниками МЧС, АО НТЭК и Морской спасательной службы. За время работы было собрано 84 тонны отработанного сорбента и около 16 тысяч боновых заграждений. Промывка велась на территории 2900 квадратных метров, рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» Алексей Пикуль.

«Природа вечной мерзлоты завораживает. Ты смотришь на бескрайние просторы и понимаешь, какая же огромная и красивая у нас страна и нужно быть ответственным за нее. Природа Таймыра нуждается в нашей защите. И чем продуктивнее мы будем работать, тем быстрее удастся ликвидировать последствия случившейся катастрофы», — рассказал участник первой смены Сонам Буян, приехавший из Тывы.