В России стартовал марафон #ОставайсяДонором

Третий всероссийский марафон #ОставайсяДонором, организованный Федеральным медико-биологическим агентством и Молодежкой Общероссийского народного фронта (ОНФ), стартовал в День Государственного флага. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участие в марафоне приняли байкеры из клуба «Ночные волки», в том числе и их лидер Александр Залдостанов. Они проехали через Чечню, Челябинскую и Свердловскую области, республику Башкортостан, республику Крым, Красноярский, Ставропольский края, Иркутскую, Мурманскую и Омскую области, а также по центральным улицам Саратова, Липецка, Ростова и Москвы. «После мотопробега в ряде регионов байкеры лично поддержали участников донорского движения #ОставайсяДонором, приняв участие в сдаче крови», — говорится в сообщении.

По словам Залдостанова, российский флаг — один из старейших флагов в мире, он является символом воинской славы и патриотизма. «У тех, у кого патриотизм находит отклик, у них 100 процентов чистое сердце. Мне кажется, что донорство это часть патриотизма — это тихий подвиг каждого его участника, это сопричастность каждого, мы понимаем, что нас много и мы вместе», — пояснил он.

В марафоне будут участвовать все 85 регионов страны. «В день старта акции, первыми к ней присоединились те регионы, где наблюдается значительное снижение запасов банка компонентов крови», — уточняется в пресс-релизе.

Организаторы рассказали, что марафон состоится в формате «донорских субботников» и продолжится до 15 сентября. «Акция #ОставайсяДонором — еще одно важное направление. То, что количество участников донорского марафона растет, говорит о его востребованности и популярности. Кровь и ее компоненты ежедневно требуются в операционных, роддомах, в отделениях гемодиализа, онкологических больницах», — заявил руководитель исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.