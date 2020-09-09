В Греции сгорел переполненный лагерь беженцев

twitter

На острове Лесбос загорелся лагерь «Мория», переполненный беженцами. Об этом сообщает BBC News.

Местных жителей уже эвакуировали, о пострадавших пока не сообщается. Как минимум 25 пожарных и 10 единиц техники отправили тушить огонь.

В крупнейшем в Греции лагере жили почти 13 тысяч человек — это в четыре раза больше, чем может вместить «Мория». Теперь они остались без жилья: огонь уничтожил все, что было в лагере. По словам очевидцев, некоторые палатки все же уцелели, однако большая часть местности действительно сгорела. На видео с места происшествий, опубликованных пользователями Twitter, показано, как пожар уничтожает палатки и здания.

Причина возгорания пока не ясна, отмечает BBC News. Местные СМИ предполагают, что причиной пожара мог быть человеческий фактор: согласно некоторым данным, возгорание произошло из-за поджогов в ходе волнений мигрантов. Они были вызваны объявлением о том, что 35 человек в лагере заражены коронавирусом, и их нужно изолировать. Некоторые из инфицированных отказались, а другие попытались покинуть лагерь.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru