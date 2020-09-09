Ледоколам России захотели разрешить пересекать границу без прохождения таможни

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предложила разрешить российским ледоколам пересекать государственную границу без прохождения пограничного и таможенного контроля. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Право на свободное передвижение хотят дать суднам, которые перевозят торговые грузы по Северному Ледовитому океану за пределами исключительной экономической зоны и континентального шельфа России. При этом они должны убывать из российских арктических портов и иметь конечную точку прибытия в российский порт.

В ФСБ отметили, что некоторые российские ледоколы совершают научно-исследовательские рейсы в Северном Ледовитом океане и круизные рейсы в акватории нацпарка «Русская Арктика» и к Северному полюсу. На них не будет распространяться новое правило.

Общественное обсуждение проекта продлится до 21 сентября 2020 года.