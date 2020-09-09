Россиян успокоили насчет роста цен на подсолнечное масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) успокоила россиян насчет возможного существенного роста цен на подсолнечное масло, заверив, что этого не произойдет. Информация появилась на сайте ведомства.
ФАС проанализировала ситуацию на рынке и не обнаружила прямой корреляции между объемами производства подсолнечника и стоимостью масла. В ведомстве отметили, что последние пять лет цена на продукт была стабильна вне зависимости от объемов производства сырья.
В 2019 году объем экспорта составил 4,4 миллиона тонн при общем объеме внутреннего потребления растительных масел в 3,6 миллиона тонн. При этом на подсолнечное масло пришлось 70 процентов экспорта растительных масел.
Ранее компания «Совэкон» подсчитала, что в этом году в России будет собрано 11,8 миллиона тонн маслосемян, что ниже прошлогоднего показателя на 23 процента. Аналитики отмечают, что урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, а цены на продукт подскочат на 20 процентов.