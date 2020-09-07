Россиянам предрекли подорожание воды

Стоимость минералки и другой воды в стеклянной таре может подорожать на треть, если правительство перенесет ответственность за утилизацию упаковки с производителей товара на изготовителей тары. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН).

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По действующему законодательству производитель может заплатить экологический сбор либо обеспечить отправку тары на утилизацию. Лига переработчиков макулатуры предлагает изменить порядок, обязав изготовителей заниматься переработкой тары. Тогда вода подорожает на 15-30 процентов в зависимости от вида бутылки, предрекают эксперты.

Изготовителям будет сложнее собрать тару у всех партнеров и отправить на переработку. В итоге им придется платить сбор, то есть бизнесу добавят фискальную нагрузку, которая скажется на стоимости. Наибольшее повышение цены коснется бутылок для игристых вин, отмечают аналитики. В Минэке изданию сообщили, что вопрос о необходимости нововведений пока обсуждается.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила, что в случае второй волны коронавируса цены на продукты в России могут вырасти на треть. Так, например, цены на овсянку в стране уже достигли рекорда (26,8 тысячи рублей за тонну).