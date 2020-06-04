В мире рекордно подешевела еда

Мировые цены на продовольственные товары в мае 2020 года достигли рекордно низкого уровня с декабря 2018-го из-за негативных последствий пандемии коронавируса. Цены на еду снижаются четвертый месяц подряд. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO).

Индекс цен на продовольственные товары в мае составил в среднем 162,5 пункта, что на 1,9 процента ниже уровня предыдущего месяца. Цены на молочные продукты снизились на 7,3 процента с апреля, на зерновые — на один процент, растительное масло подешевело на 2,8 процента (до 10-месячного минимума). Стоимость мяса снизилась за месяц на 0,8 процента или на 3,6 процента по сравнением с маем прошлого года.

Материалы по теме На всех не хватит Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену

Майское снижение затронуло все категории, за исключением сахара. Индекс цен на него мае составил 155,6 пункта, что на 7,4 процента выше уровня апреля. Это произошло из-за более низких, чем ожидалось, урожаев в Индии и Таиланде.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин выступил за ограничение цен на лекарства, еду и другие товары первой необходимости. Ранее эксперты заявляли об угрозе роста цен на продукты на 5-20 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!