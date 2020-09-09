Мангуст в прыжке сорвал змею с дерева и попал на видео

Мангуст в индийском городе Нашик, штат Махараштра, подпрыгнул и схватил отдыхавшую на дереве змею. На видео с животными обратило внимание издание Times Now News.

В службе по охране лесов опубликовали в Twitter запись, на которой видно, как змея отдыхает на одной из нижних ветвей дерева. Находящийся на земле мангуст подпрыгивает, хватает рептилию и сбрасывает ее вниз. Змея пытается сопротивляться, но животное оказывается сильнее и утаскивает рептилию.

«Чем меньше животное, тем оно смелее. Выживает самый приспособленный», — говорится в подписи к видео.

Запись стала вирусной в соцсетях и набрала более 1,1 тысячи просмотров. Пользователей впечатлил меткий прыжок мангуста. Один из них написал: «Ого, поймал змею с ювелирной точностью». Другой отметил: «Как точно он прицелился в шею! Всего несколько сантиметров в одну или другую сторону, и мангуст сам мог бы стать жертвой».

Ранее сообщалось, что стадо свиней и вороны спасли кобру во время схватки с мангустом. На записи видно, как неожиданно на помощь кобре пришла дикая свинья, к которой вскоре присоединилось целое стадо сородичей и группа ворон.