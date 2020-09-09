Российские школьники поели конфет с могил и сломали два десятка надгробий

Школьники из поселка Красное-на-Волге Костромской области поели конфет с могил и сломали почти два десятка надгробий. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД России.

С заявлением в полицию обратился директор кладбища. Он обходил территорию и обнаружил, что 19 надгробий перевернуты, а два из них разбиты. Сотрудники МВД провели проверку и установили, что к этому причастны двое подростков 12 и 13 лет, которые уже не раз попадали в поле зрения полиции и состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что мальчики пришли на кладбище за конфетами. Они заметили, что одно из надгробий плохо закреплено, раскачали его и уронили. В полиции уточнили, что школьникам «понравился процесс», и они решили сделать то же самое с другими памятниками, которые смогли сдвинуть.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности родителей мальчиков за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию. Одного из детей ранее помещали в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за хищение, теперь он может попасть в спецучреждение закрытого типа. Жители поселка, пострадавшие от действий подростков, смогут компенсировать затраты, если обратятся в суд.

В июле трех россиян наказали за то, что они пожарили сосиски на Вечном огне в Кронштадте. Мужчина получил два года ограничения свободы, а две женщины — штрафы по 15 тысяч рублей. Они объяснили, что не знали о значении памятника и повели себя так «в связи с легкомыслием».