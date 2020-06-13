Россияне собрали денег и похоронили пролежавшее шесть лет в морге тело мужчины

Волонтеры поисково-спасательной группы «Сибирь» из города Железногорск в Красноярском крае собрали деньги и похоронили тело россиянина Александра К., которое почти шесть лет пролежало в морге. Для этого им также потребовалось найти его сына и получить согласие на погребение. Информация опубликована в сообществе Железногорск. «СобытияГород-26» во «ВКонтакте».

Александр К. умер в конце лета 2014 года, на тот момент ему было 53. Тело нашли в его квартире и отвезли в морг. Сын забрал необходимые документы, подтверждающие смерть мужчины, получил на их основании пособие на погребение и пропал.

19 мая о ситуации написало местное издание «Сегодняшняя газета». По его данным, городская больница №51, в морге которой находилось тело, обращалась в комбинат по благоустройству для организации похорон, но в учреждении не могли помочь, так как деньги на погребение уже получил его сын, а выдача новых не предусмотрена. Тогда руководство больницы обратилось в полицию. К ситуации также подключился один из местных депутатов, написав запросы в компетентные органы.

После публикации местные жители начали предлагать свою помощь в захоронении, но для похорон в первую очередь требовалось согласие сына. После обнаружения сына волонтеры сопроводили его в морг, где он подписал все необходимые документы. Для решения проблем с ними пришлось обращаться в том числе в администрацию и прокуратуру города.

11 июня Александра К. удалось похоронить. Судя по фотографиям из сообщества «СобытияГород-26», могила мужчины находится на общей территории кладбища среди других захоронений. Кроме того, волонтеры установили на его участке крест и табличку с личными данными.

В июле 2019 года жители Тальменского района Алтайского края выловили из реки урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына. Родственники отказались забирать ее, так как сочли, что выполнили его последнюю волю — мужчина хотел быть погребен в родных краях, и сын оставил урну в реке Чумыш. Позднее родственники дали разрешение на захоронение останков Доильницына на аллее Славы в городе Заринск, где мужчина родился и прожил до 14 лет.

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