Белорусов привлекут к ответственности за участие детей в незаконных акциях

В Белоруссии родителей привлекут к ответственности за участие детей в незаконных акциях протеста. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко, передает БЕЛТА.

«Подогревание и стимулирование несознательных родителей приводить на массовые несанкционированные мероприятия детей не укладывается ни в какие рамки действующих международных правовых норм. Это недопустимо», — заявил он.

Правовую оценку дадут действиям «каждого родителя, который привлекал детей к участию в несанкционированных мероприятиях», подчеркнул Петришенко.

Кроме того, необходимо усовершенствовать правоприменительную практику действующих законов, считает чиновник. «Правовой механизм должен обеспечивать еще большую защиту детей, чтобы родители не подвергали опасности их жизнь и здоровье, умышленно привлекая к участию в незаконных акциях», — заверил вице-премьер.

В Белоруссии месяц идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. В Гродно пострадала пятилетняя девочка. Ее мать рассказала, что ОМОН разбил окна на их машине, ребенок получил рассечение правой височной части и ушиб. При этом женщина утверждала, что их семья не участвовала в митингах.